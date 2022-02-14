Собчак поблагодарила Богомолова, что его зовут не Валентином

В День Всех влюбленных российская телеведущая и журналист Ксения Собчак сумела выделиться и вызвать у поклонников массу вопросов.

Женщина у себя в социальной сети в Instagram обратилась к своему супругу, режиссеру Константину Богомолову, и поблагодарила его за то, что его зовут не Валентином.

«Спасибо что не Валентин, мой любимый Константин! ❤️», — подписала снимок Ксения.

Есть ли в этом послании какой-то намек — неизвестно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российская поп-певица и актриса Вера Брежнева поделилась, как строятся ее отношения с супругом — продюсером Константином Меладзе, и что изменила 18-летняя разница в возрасте. По словам звезды, то, что Меладзе старше ее почти на два десятка лет, ровным счетом ничего не меняет. Главное, — что у супругов совпадают ценности и принципы.