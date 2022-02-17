Из-за угрозы наводнения в Петербурге решили закрыть дамбу

В Санкт-Петербурге 17 февраля приняли решение закрыть дамбу из-за повышения уровня воды в устье реки Невы до критериев наводнения.

Известно, что уровень воды поднялся до +160…+170 см

«По предварительно разработанному плану маневрирование затворами КЗС начнется в 20-00 17.02.2022г.», — сообщили в пресс-службе КЗС.

Отмечается, что фактическое время закрытия дамбы может быть изменено в зависимости от гидрологической обстановки в восточной части Финского залива.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в период с 18 по 21 февраля включительно на акватории Финского залива в районе Кронштадта и фортов будет проходить комплекс ледокольных работ. В связи с этим любителей зимней рыбалки просят не выходить на лед.

Кроме того, спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погодных условий в последний день рабочей недели. В пятницу, 18 февраля, в Северной столице ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.