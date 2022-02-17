Молодые россияне могут получить по 10 тысяч рублей стартового пенсионного капитала

Россиянам, которые не успели сформировать накопительную часть пенсии, предлагается начислить по 10 тысяч рублей.

Средства нужно перечислить на их «нулевые» счета накопительной пенсии. С такой инициативой выступил Российский союз промышленников и предпринимателей.

По мнению представителей союза, это побудит молодых людей продолжить ее формировать за счет добровольных взносов. Первый взнос в 10 тысяч станет неплохим стартовым капиталом от государства и посодействует популяризации реформы ПФР.

Однако на этом нововведении инициатива РСПП не ограничивается. Помимо выплаты в 10 тысяч рублей союз считает необходимым ввести паритетное софинансирование добровольных взносов, которые молодые люди вносили бы на свои счета. Оно должно строиться по тому же принципу, что и софинансирование пенсионных накоплений.

Как известно, пополнение накопительной части для пенсионеров, не попавших под мораторий, сегодня формируются с участием государства. Если гражданин вносит на счет 12 тысяч рублей, то из казны на него поступает столько же. При внесении большей суммы государственный взнос все равно не превышает указанную отметку.

Однако данный лимит представители союза считают слишком низким. РСПП предлагает его увеличить, чтобы стимулировать граждан вносить больше средств на свои накопительные счета в Пенсионном фонде России.

Напомним, что с 2014 года государство объявило мораторий на формирование накопительных пенсий граждан. Отчисления в Пенсионный фонд с заработной платы граждан, составляющие 6% от ее размера, направляются в страховую часть действующих пенсионеров.

Срок ограничений установлен до конца 2023 года. Таким образом, молодые люди, начавшие трудиться после 2014-го, имеют «нулевые» накопительные счета. У них нет стимула пополнять их за счет добровольных взносов.