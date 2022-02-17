Проезд по Космонавтов и Институтскому перекроют до весны

В Государственной административно-технической инспекции Петербурга рассказали о вводимых ограничениях движения на проезжей части. Проезд транспорта ограничат с 18 февраля.

Так, с 18 февраля по 18 марта будет ограничено движение транспорта по проспекту Космонавтов на участке от Кузнецовской улицы до Бассейной улицы. Причиной этого станет прокладка электрокабеля.

Как сообщили в пресс-службе ГАТИ, с 19 февраля по 30 апреля ограничат движение транспорта на Институтском проспекте от Новороссийской улицы до проспекта Тореза. На участке будет производиться установка опор контактной сети.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 17 февраля в Петербурге закрыли дамбу. Уровень воды в устье реки Невы до критериев наводнения.

Кроме того, спасатели предупредили жителей Петербурга об ухудшении погодных условий в последний день рабочей недели. В пятницу, 18 февраля, в Северной столице ожидается усиление ветра до 20 метров в секунду.