Петербуржцам рассказали, как с понедельника получить QR-коды по уровню антител к COVID-19

Петербуржцам рассказали, как с понедельника получить QR-коды по уровню антител к COVID-19. Фото: пресс-служба Комздрава

Петербуржцам рассказали, как с понедельника получить QR-коды по уровню антител к COVID-19. Фото: пресс-служба Комздрава

Уже в начале следующей недели, 21 февраля, жители Петербурга смогут получить QR-код по уровню антител к коронавирусной инфекции в организме.

С понедельника у горожан появится возможность оформить сертификаты о наличии антител к COVID-19. Об этом рассказал председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

В комздраве отметили, что тестирование можно пройти в любой лаборатории. В случае, если результат теста на антитела будет положительным, у человека появится QR-код в личном кабинете на «Госуслугах» автоматически в течение трех дней. Врачи сами передают необходимые данные, человеку нужно только быть зарегистрированным на портале.

При этом необходимый уровень антител не определен. Главное, чтобы был зафиксирован сам факт их присутствия в организме.

«Сам факт их наличия выше референтного значения позволяет человеку претендовать и получить QR-код», — подчеркнул глава комздрава.

Также Лисовец добавил, что действовать QR-код, полученный по уровню антител, будет в течение полугода с момента сдачи крови на исследование.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что появилась вероятность отмены QR-кодов, которые необходимо предъявлять при посещении большинства общественных мест в Санкт-Петербурге.