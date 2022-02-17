Циклон Иления поспособствовал закрытию петербургской дамбы. Объявлен желтый уровень опасности

Циклон Иления поспособствовал закрытию петербургской дамбы. Объявлен желтый уровень опасности
Циклон Иления поспособствовал закрытию петербургской дамбы. Фото: Instagram/dambaspb_kzs

Чтобы предотвратить угрозу наводнения в Санкт-Петербурге закрыли дамбу. Уже в 21:20 все затворы судо- и водопропускных сооружений были закрыты.

Всему виной циклон «Иления», который и вызвал угрозу наводнения. Чтобы предотвратить катастрофу, затворы дамбы были закрыты. Об этом сообщает пресс-служба дирекции комплекса защитных сооружений.

Отмечается, что закрытие затворов началось в 20:17 и уже в 21:20 все затворы судо- и водопропускных сооружений заняли положение «закрыто». Ориентировочно комплекс будет закрыт в течение 18-20 часов.

В ФГБУ «Северо-Западное УГМС» предупреждают, что уровень наводнения может достигнуть 160-170 см. В городе объявлен желтый уровень опасности из-за ветра, порывы которого составят до 20 м/с.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 18 февраля в Санкт-Петербурге из-за сильного ветра могут закрыть дамбу. Горожан просят не выходить на лед и соблюдать особую осторожность.

дамба КЗС ленобласть новости СПб угроза наводнения


 

Новости партнеров
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Дима Билан рассказал о последствиях COVID-19
Дима Билан рассказал о последствиях COVID-19
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Циклон Иления поспособствовал закрытию петербургской дамбы. Объявлен желтый ...
«Огненный квадрат»: в Петродворцовом районе вспыхнула пристройка, ...
С первого дня весны россияне смогут приехать в Латвию при предъявлении ...
«Спиленные колонны и полиэтилен»: стали известны детали обрушения ...
Петербуржцам рассказали, как с понедельника получить QR-коды по уровню ...
С 21 февраля общепит и дискотеки в Ленобласти смогут работать до двух ночи
Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях для вакцинации людей старше 60
Обрушение фасада «Красного треугольника» изменило движение трех ...