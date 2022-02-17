Кусок фасада «Красного треугольника» придавил заведующую взрослым отделением поликлиники

Кусок фасада &#171;Красного треугольника&#187; придавил заведующую взрослым отделением поликлиники
Кусок фасада "Красного треугольника" придавил заведующую взрослым отделением поликлиники. Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Обрушившийся кусок здания на Обводном канале придавил заведующую взрослым отделением одной из городских поликлиник, располагающейся неподалеку от места происшествия.

Инцидент произошел в четверг вечером, 17 февраля. У дома № 136 обрушилась стена верхнего этажа. В результате обломки разлетелись по всей площадь и под один из них попала врач с 30-летним опытом. Об этом сообщает «Фонтанка».

Отмечается, что женщине 53 года, у нее диагностировали перелом и сотрясение. Допускается, что врач-терапевт могла идти с работы в сторону метро. В больнице на Костюшко врачи подтвердили у пациентки перелом плеча, травму груди и сотрясение.

Из-за происшествия временно движение по набережной Обводного канала было блокировано в районе обрушения, а автобусы пустили в обход.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что работник «Красного треугольника» Дмитрий Финашин рассказал о возможной причине обрушения здания. В «Красном треугольнике» были чугунные колонны, которые спиливали для того, чтобы отдать на металл. В результате здание долго стояло без опоры, но в конечном счете не выдержало.

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