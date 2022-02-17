«Спиленные колонны и полиэтилен»: стали известны детали обрушения «Красного треугольника»

Вечером в четверг, 17 февраля, несчастье произошло на набережной Обводного канала, где рухнула часть фасада и пришибла 53-летнюю петербурженку. Женщина экстренно была госпитализирована в больницу.

Обвал фасада произошел в петербургском аварийном здании «Красный треугольник», который является бывшим заводом и памятником промышленной архитектуры. Реставрация здания так и не была проведена, в результате, оно начало сыпаться. Точные причины инцидента неизвестны, но, есть предположения.

Как сообщил работник «Красного треугольника» Дмитрий Финашин, здание само по себе очень старое. В нем чугунные колонны, которые спиливали для того, чтобы отдать на металл. В результате здание долго стояло без опоры, но в конечном счете не выдержало. Об этом пишет 78.ru.

Также Финашин рассказал, что спилить колонны могли 10 лет назад, поэтому здание около 10 лет стояло и гнило, пока не рухнуло. При этом эксперт собеседник заметил, что подобных осыпающихся зданий рядом — целый микрорайон. Дмитрий поделился, что подобная ситуация случилось здесь примерно год назад с домом, расположенным недалеко от нынешнего места происшествия, правда тогда повезло больше: крушение произошло внутри.

В свою очередь промышленные краеведы считают, что в обрушившимся здании были проблемы с крышей. В совокупности с осадками, сильным ветром и «факторами обстоятельств» и произошел обвал, отметил эксперт.

«Сейчас там работают службы, рассматривают обломки, жертв нет. Защитная сетка висит несколько лет, но она просто фасад укрывала», — заявил промышленный краевед Александр Треугольников

Треугольников подчеркнул, что необходимо точно выяснить, проводились ли противоаварийные работы на обрушившимся участке. Также он указал, что пострадавшая часть была заводом резиновой обуви, и с 2005 года эти корпуса освобождены от производства. В последние годы проводилась консервация здания.

Обрушение принесло ряд неприятностей. Так, пострадала жительница Северной столицы. Как сообщает «Фонтанка», у нее диагностировали перелом плеча, сотрясение и повреждение грудной клетки. Женщину 53 лет скорая забрала в городскую больницу на Костюшко, при этом женщина была в сознании. Однако очевидцы очень испугались и не сразу поняли, что пострадавшая жива.

«При мне вытащили человека без обуви и положили в скорую, завернув полиэтиленом», — в ужасе сообщил свидетель происшествия.

Оказалось, мужчина в панике перепутал темную куртку женщины с черным пластиковым мешком. Сначала никто не могу подойти к месту, где лежала пострадавшая. Позднее сообщили о дальнейшей угрозе обрушения других частей фасада.

Из-за случившегося инцидента движение по набережной Обводного канала было временно блокировано, а автобусы пустили в обход.

В настоящий момент осуществляется ликвидация последствий обрушения. Ситуация находится на контроле чиновников, районная прокуратура уже начала проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за обрушения автобусы маршрутов под номерами 65, 67, 71 отправляются через Ново-Калинкин мост, нечётную сторону набережной Обводного канала, Ново-Петергофский мост и далее по своим трассам.