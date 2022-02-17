«Спиленные колонны и полиэтилен»: стали известны детали обрушения «Красного треугольника»

&#171;Спиленные колонны и полиэтилен&#187;: стали известны детали обрушения &#171;Красного треугольника&#187;
Стали известны детали обрушения "Красного треугольника". Фото: скриншот "ВКонтакте"/"ДТП и ЧП СПБ"

Вечером в четверг, 17 февраля, несчастье произошло на набережной Обводного канала, где рухнула часть фасада и пришибла 53-летнюю петербурженку. Женщина экстренно была госпитализирована в больницу.

Обвал фасада произошел в петербургском аварийном здании «Красный треугольник», который является бывшим заводом и памятником промышленной архитектуры. Реставрация здания так и не была проведена, в результате, оно начало сыпаться. Точные причины инцидента неизвестны, но, есть предположения.

Как сообщил работник «Красного треугольника» Дмитрий Финашин, здание само по себе очень старое. В нем чугунные колонны, которые спиливали для того, чтобы отдать на металл. В результате здание долго стояло без опоры, но в конечном счете не выдержало. Об этом пишет 78.ru.

Также Финашин рассказал, что спилить колонны могли 10 лет назад, поэтому здание около 10 лет стояло и гнило, пока не рухнуло. При этом эксперт собеседник заметил, что подобных осыпающихся зданий рядом — целый микрорайон. Дмитрий поделился, что подобная ситуация случилось здесь примерно год назад с домом, расположенным недалеко от нынешнего места происшествия, правда тогда повезло больше: крушение произошло внутри.

В свою очередь промышленные краеведы считают, что в обрушившимся здании были проблемы с крышей. В совокупности с осадками, сильным ветром и «факторами обстоятельств» и произошел обвал, отметил эксперт.

«Сейчас там работают службы, рассматривают обломки, жертв нет. Защитная сетка висит несколько лет, но она просто фасад укрывала», — заявил промышленный краевед Александр Треугольников

Треугольников подчеркнул, что необходимо точно выяснить, проводились ли противоаварийные работы на обрушившимся участке. Также он указал, что пострадавшая часть была заводом резиновой обуви, и с 2005 года эти корпуса освобождены от производства. В последние годы проводилась консервация здания.

Обрушение принесло ряд неприятностей. Так, пострадала жительница Северной столицы. Как сообщает «Фонтанка», у нее диагностировали перелом плеча, сотрясение и повреждение грудной клетки. Женщину 53 лет скорая забрала в городскую больницу на Костюшко, при этом женщина была в сознании. Однако очевидцы очень испугались и не сразу поняли, что пострадавшая жива.

«При мне вытащили человека без обуви и положили в скорую, завернув полиэтиленом», — в ужасе сообщил свидетель происшествия.

Оказалось, мужчина в панике перепутал темную куртку женщины с черным пластиковым мешком. Сначала никто не могу подойти к месту, где лежала пострадавшая. Позднее сообщили о дальнейшей угрозе обрушения других частей фасада.

Из-за случившегося инцидента движение по набережной Обводного канала было временно блокировано, а автобусы пустили в обход.

В настоящий момент осуществляется ликвидация последствий обрушения. Ситуация находится на контроле чиновников, районная прокуратура уже начала проверку.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что из-за обрушения автобусы маршрутов под номерами 65, 67, 71 отправляются через Ново-Калинкин мост, нечётную сторону набережной Обводного канала, Ново-Петергофский мост и далее по своим трассам.

красный треугольник набережная обводного канала новости СПб обрушение пострадавшие


 

Новости партнеров
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
На это есть причина: Цискаридзе отказался помочь тяжелобольной Заворотнюк
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
Актриса Евгения Брик умерла не от COVID-19
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
У переболевших «омикроном» могут развиться опасные болезни
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Спиленные колонны и полиэтилен»: стали известны детали обрушения ...
Петербуржцам рассказали, как с понедельника получить QR-коды по уровню ...
С 21 февраля общепит и дискотеки в Ленобласти смогут работать до двух ночи
Роспотребнадзор рассказал о рекомендациях для вакцинации людей старше 60
Обрушение фасада «Красного треугольника» изменило движение трех ...
Прокуратура организовала проверку после обрушения части здания «Красного ...
Прохожая получила серьезные травмы при обрушении части здания ...
Для фигуристки Камилы Валиевой не будет показательных выступлений на ...