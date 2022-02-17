Обрушение фасада «Красного треугольника» изменило движение трех автобусных маршрутов

На набережной Обводного канала, 136 вечером 17 февраля обвалился фасад аварийного здания «Красный треугольник», в результате чего было изменено движение трех автобусных маршрутов.

О временном изменении движения транспорта из-за обрушения «Красного треугольника» сообщили в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок». На настоящий момент в сторону «Балтийского» вокзала движение перекрыто.

Автобусы маршрутов под номерами 65, 67, 71 отправляются через Ново-Калинкин мост, нечётную сторону набережной Обводного канала, Ново-Петергофский мост и далее по своим трассам.

Под завалами здания я на набережной нашли одну пострадавшую. Она была в сознании и была госпитализирована медицинскими работниками.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в результате обрушения здания также повреждения получили два легковых автомобиля.