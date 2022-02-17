Авариный дом на Курской улице в пять этажей купили на аукционе более чем за 420 млн

Авариный дом на Курской улице в пять этажей купили на аукционе более чем за 420 млн
Авариный дом на Курской улице в пять этажей купили на аукционе более чем за 420 млн. Фото: "Яндекс.Карты"

Пятиэтажный дом в аварийном состоянии рядом с «Обводным каналом» продали на торгах за 420,5 млн рублей, при этом стартовая цена составляла 290 млн рублей.

Проданный за миллионы дом находится по адресу: 11/72 на Курской улице в Фрунзенском районе. Его площадь составляет 7,5 тысяч квадратных метров, а земельный участок при нем ещё 2,4 тысяч «квадратов». Об этом сообщает пресс-служба Российского аукционного дома.

Отмечается, что выставленное на торги здание -1907 года постройки, его перевели в нежилой фонд, так как его признали аварийным. При этом памятником дом не является.

Сообщается, что новый собственник ООО «Запстрой» может разместить в доме гостиницу, апарт-комплекс или торгово-офисный центр. До этого объектом владел город.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в январе отель Государственного Эрмитажа под названием «Эрмитаж» был выставлен на продажу за 2,7 млрд рублей.

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