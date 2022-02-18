Пожилые россияне могут получить из пенсионных накоплений сотни тысяч рублей единовременно

Обращаться нужно в ПФР (если человек сам не переводил накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд). Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Обращаться нужно в ПФР (если человек сам не переводил накопительную часть пенсии в негосударственный пенсионный фонд). Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Российские пенсионеры имеют право на единовременную выплату накопительной пенсии.

За ее оформлением можно обратиться при достижении 55 лет женщинами и 60 мужчинами. Данная выплата осуществляется за счет средств пенсионных накоплений, сообщила «Российская газета».

Так, на пенсионные накопления могут рассчитывать работающие россияне 1967 года рождения и моложе, граждане 1966 года рождения и старше за счет добровольных взносов в рамках программы госсофинансирования пенсионных накоплений, а также мужчины 1953—1966 года рождения и женщины 1957—1966 года рождения, в пользу которых в период с 2002 по 2004 годы включительно уплачивались страховые взносы на накопительную пенсию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что пожилые граждане России могут лишить всех льгот всего за одно нарушение. Речь идет о тех пенсионерах, которые сдают свое жилье в аренду. Это позволяет гражданам серьезно улучшить финансовое положение, учитывая в том числе повышение цен на продукты.

Напомним, с 1 февраля 2022 года россияне могут столкнуться с ростом цен на некоторые продукты питания. Так, на 19% может подняться стоимость печенья и бисквитов, на 9% должны вырасти цены на шоколад. Жвачка и леденцы подорожают на 6%, а на 6% повысится стоимость жвачки и леденцов. Также анонсировано повышение цен в ближайшее время и на торты, пирожные, зефир, вафли, мармелад. Стоимость хлебобулочных изделий в среднем увеличится на 30%.