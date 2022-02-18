Полицейские осмотрели 2,4 тысяч зданий в Петербурге и Ленобласти после сообщений о бомбе

Полицейские осмотрели 2,4 тысяч зданий в Петербурге и Ленобласти после сообщений о бомбе
Взрывные устройства искали и в школах. Фото: Baltphoto/ Николай Овсянников

Сотрудники полиции осмотрели 2 464 объекта после сообщения о минировании учебных заведений, магазинов, станций метро, магазинов.

В четверг, 17 февраля, на электронные почты учреждений Северной столицы и Ленинградской области поступили сообщения с угрозами взрывов.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, оперативникам пришлось обыскать 108 судов, 256 школ, 643 детсада, 72 станции метро, 78 медучреждений, 1 271 магазин и 36 зданий налоговых органов на территории двух регионов. В результате осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.

Всего полиция эвакуировала 936 человек, 72 — из трех судов, 501 — из одной школы, 363 — из двух детских садов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, «заминировавшего» катер на набережной реки Фонтанки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

лжеминирование новости СПб полиция


 

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