Полицейские осмотрели 2,4 тысяч зданий в Петербурге и Ленобласти после сообщений о бомбе

Сотрудники полиции осмотрели 2 464 объекта после сообщения о минировании учебных заведений, магазинов, станций метро, магазинов.
В четверг, 17 февраля, на электронные почты учреждений Северной столицы и Ленинградской области поступили сообщения с угрозами взрывов.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, оперативникам пришлось обыскать 108 судов, 256 школ, 643 детсада, 72 станции метро, 78 медучреждений, 1 271 магазин и 36 зданий налоговых органов на территории двух регионов. В результате осмотра взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено.
Всего полиция эвакуировала 936 человек, 72 — из трех судов, 501 — из одной школы, 363 — из двух детских садов.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники полиции задержали пьяного мужчину, «заминировавшего» катер на набережной реки Фонтанки. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.