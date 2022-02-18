Полицейские со стрельбой задержали водителя-нарушителя на «Скандинавии»

Сотрудники дорожной полиции со стрельбой задержали водителя-нарушителя, устроившего погоню в Ленинградской области.
В среду, 16 февраля, около 9:40 экипаж ГИБДД заметил на 104-м километре трассы «Скандинавия» выехавший на встречную полосу автомобиль Toyota Corolla. Инспекторы включили сирену, развернулись и попытались остановить нарушителя.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, лихач игнорировал требования об остановке, вынудив правоохранителей применить табельное оружие. Одна из пуль пробила колесо иномарки, в результате чего водитель потерял управление и наехал на снежный вал.
За рулем авто оказался 40-летний житель города Выборга, ранее лишенный прав за отказ от медосвидетельствования. Мужчина имел признаки наркотического опьянение, снова отказавшись от тестов.
На лихача составили девять административных протоколов, ему выписаны штрафы в размере 30 тыс. и еще 4 тыс. рублей. По факту повторного управления авто в состоянии опьянения полиция возбудила уголовное дело.
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