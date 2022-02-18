Семьям погибших после осмотра в клинике на Сикейроса выплатят миллион рублей

Семьям погибших после осмотра в клинике на Сикейроса выплатят миллион рублей
Предусмотрена поддержка семей, лишившихся в результате трагедии кормильца, юридическая и психологическая помощь. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Пострадавшим и семьям погибших от бария в Городском консультативно-диагностическом центре № 1 на улице Сикейроса окажут дополнительную материальную помощь.

Родственникам погибших выплатят 1 млн рублей. Пострадавшим, в случае установления инвалидности, единовременно будут выплачены 500 тыс. рублей. При установлении причинения вреда здоровью – 300 тыс. рублей.

Как сообщили в Смольном, также пострадавшим и членам семей погибших будет оказана медико-социальная помощь.

Напомним, более 20 человек пострадали после рентгенографического обследования органов ЖКТ в консультативном центре в Выборгском районе. Семь пациентов, проходившие через процедуру гастроскопии, скончались. Предполагаемая причина произошедшего — использование контрафактного бария.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что В Петербурге суд заключил под стражу двух заместителей главврача медцентра в Петербурге, в котором после рентгена желудка скончались семь пациентов.

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