При покупке Samsung Galaxy билайн дает скидку до 40%

Акция «Выгода до 40% на Samsung Galaxy» проходит и в интернет-магазинах, и в салонах сети. Фото: Samsung

Акция «Выгода до 40% на Samsung Galaxy» проходит и в интернет-магазинах, и в салонах сети. Фото: Samsung

Компания билайн предлагает клиентам выгоду до 40%, в случае если будет приобретен Samsung Galaxy с услугами связи и аксессуарами.

Акция «Выгода до 40% на Samsung Galaxy» проходит и в интернет-магазинах, и в салонах сети. Согласно условиям акции, покупатель может купить смартфоны Samsung Galaxy по выгодной цене в комплекте с услугами связи и дополнительными товарами или услугами.

Акционный комплект предусматривает телефон со скидкой, «Бонусные рубли на связь по акции» на полгода, год или 18 месяцев. Это будет зависеть от модели смартфона. Также в комплект входят дополнительные товары, такие как аксессуары, детские часы и подписка «Фильмы IVI» сроком на год в сервисе билайн тв (12+).

Кроме этого, акция предусматривает для новых абонентов SIM-карту билайна с тарифом, участвующим в акции, а для действующих абонентов — переход на такой тариф.

Специальное предложение распространяется на следующие смартфоны:

Galaxy A12, Galaxy S20 FE, Galaxy S21 FE, Galaxy Z Flip3, Galaxy M12, Galaxy A22, Galaxy S21, Galaxy A52, Galaxy A32, Galaxy A03, Galaxy Z Fold3, Galaxy A22s 5G, Galaxy S21+, Galaxy S21 Ultra, Galaxy A02, Galaxy M52, Galaxy A03 Core, Galaxy M22, Galaxy M32 с различными объемами памяти.

Так, в акционный комплект вместе с Samsung Galaxy A52 с объемом памяти 256 ГБ входят опция «9 000 рублей на связь» и дополнительные товары или услуги стоимостью 4 тыс. 950 рублей. Стоимость смартфона в составе комплекта в таком случае снижается на 14 тысяч, с 45 тыс. 990 рублей до 31 тыс. 990 рублей.

Стоит отметить, что акция «Выгода до 40% на Samsung Galaxy» стартовала 7 февраля и продолжится вплоть до 8 марта 2022 года. Более подробная информация об акции доступна по ссылке.