Мигрант вынес с предприятия в Кировском районе имущества на 7 млн

53-летний гражданин одной из среднеазиатских стран каким-то образом «приделал ноги» имуществу организации более, чем на 7 млн рублей.

Об этом сообщает ГУ МВД.

17 февраля, примерно в 16 часов, 53-летнего мужчину задержали в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области у дома № 7 по улице Школьной.

Предполагается, что гражданин украл в период с сентября по ноябрь имущество на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, принадлежащее коммерческому предприятию, расположенному в поселке Павлово по улице Лесной.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге врач скорой медицинской помощи на вызове мог свистнуть редикюль с драгоценностями, принадлежащий супругам-пенсионерам.