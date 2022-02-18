Мигрант вынес с предприятия в Кировском районе имущества на 7 млн

Мигрант вынес с предприятия в Кировском районе имущества на 7 млн
Проводится устанавливается все обстоятельства случившегося. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

53-летний гражданин одной из среднеазиатских стран каким-то образом «приделал ноги» имуществу организации более, чем на 7 млн рублей.

Об этом сообщает ГУ МВД.

17 февраля, примерно в 16 часов, 53-летнего мужчину задержали в поселке Кузьмоловский Всеволожского района Ленинградской области у дома № 7 по улице Школьной.

Предполагается, что гражданин украл в период с сентября по ноябрь имущество на общую сумму свыше 7 миллионов рублей, принадлежащее коммерческому предприятию, расположенному в поселке Павлово по улице Лесной.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге врач скорой медицинской помощи на вызове мог свистнуть редикюль с драгоценностями, принадлежащий супругам-пенсионерам.

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