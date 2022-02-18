В Кремле прокомментировали ситуацию с мигрантами в России

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что страна рада видеть мигрантов, однако с нелегальной миграцией все же бороться необходимо.

Как передает ТАСС, в РФ не против новых мигрантов. При этом, чтобы вопрос нелегальной миграции был решен, приложены максимальные усилия.

Он добавил, что власти в курсе, что среда нелегальных мигрантов — это источник повышенной преступности. Правительство обязано сконцентрировать свое внимание на данном вопросе.

По словам представителя Кремля, проблема нелегальной миграции рассматривается на самом высоком уровне.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что президент РФ Владимир Путин иногда шутит по поводу публикаций о дате «вторжения» России на Украину, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.