На Лиговском проспекте загорелся 200-метровый магазин

На Лиговском проспекте загорелся 200-метровый магазин
Пожар случился в магазине. Фото: "Яндекс панорамы"

Сведения о пострадавших после пожара в Центральном районе Петербурга не поступали.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 18 февраля, что очевидцы пожара в доме №121 по Лиговскому проспекту вызвали пожарных в 14:04. В магазине общей площадью 200 квадратных метров, выгорело подсобное помещение площадью 10 «квадратов».

На борьбу с пожаром направили 17 человек личного состава и четыре единицы техники. Через 20, к 14:28 огонь удалось локализовать. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели потушили квартирный пожар Антонова-Овсеенко. Утром 15 февраля в Невском районе Петербурга произошел пожар.

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