Спасатели потушили квартирный пожар Антонова-Овсеенко

Утром 15 февраля в Невском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании на пульт диспетчера поступило в 08:29 мск. На улице Антонова-Овсеенко, д. 1, корп.2, в квартире шестнадцатиэтажного жилого дома, в комнате площадью 9 кв. метров происходило горение обстановки на площади 2 кв. метра.

Справиться с огнем удалось в 08:58 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали три единицы техники и 12 человек личного состава. Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар.Спасатели час тушили серьезный пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга.