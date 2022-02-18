Вакцинированная Яна Чурикова заразилась коронавирусом

Вакцинированная Яна Чурикова заразилась коронавирусом
Яна Чурикова. Фото: скриншот Instagram

Несмотря на то, что российская телеведущая и журналист Яна Чурикова заболела новой коронавирусной инфекцией, она продолжает работать, однако дистанционно.

Общественный деятель рассказала в Сети, что как и многие она подцепила ковид. При этом знаменитость не жалеет, что ранее привилась. Потому как это помогает журналистке переносить болезнь на ногах, хотя и работает она сейчас в дистанционном формате.

Чурикова добавила, что начинает казаться будто она бессмертна. С ковидом она столкнулась впервые за два года. Симптомов у журналистке не так много, однако существуют неприятные последствия.

«Неприятный такой синусит. Глотать больно из-за носоглотки. Тяжелая голова. Температура к вечеру пару дней была 37.2», — поделилась телеведущая.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российская певица и актриса Лолита Милявская заразилась новой коронавирусной инфекцией. Причем знаменитость подхватила новый штамм ковида «омикрон».

коронавирус пандемия Яна Чурикова


 

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Вакцинированная Яна Чурикова заразилась коронавирусом
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