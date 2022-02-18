За сутки в Петербурге более 700 человек с ковидом попали в больницы

За сутки в Петербурге более 700 человек с ковидом попали в больницы
"Коронавирусные" койки. Фото: комитет по здравоохранению

За минувшие сутки в стационары Петербурга госпитализированы 737 новых пациентов с ковидом и пневмониями.

По данным Оперштаба, на лечении находятся 8256 человек, в том числе 597 — в реанимации, к ИВЛ подключён 321 человек. Свободный коечный фонд составляет 36,1%, на амбулаторном лечении находятся 134 318 горожан.

Коэффициент распространения инфекции в городе вырос до 0,76 при установленном нормативе не более единицы.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство переболевших COVID-19 россиян признались, что столкнулись с постковидным синдромом. Об этом свидетельствуют результаты опроса.

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