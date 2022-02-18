Петербургские медики и водители скорых, пострадавшие от ковида, получат единовременные выплаты

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Ученые всего мира ведут борьбу с коронавирусом. Фото: pexels.com

Петербургские медики и водители скорой помощи, пострадавшие при работе с пациентам c коронавирусом, получат в этом году единовременные выплаты.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, деньги получат медицинские работник, заболевшие коронавирусной инфекцией в период с 1 января по 30 апреля 2022 года. Согласно постановлению, установлены переходные положения, которые предусматривают единовременные выплаты для медицинских специалистов, заболевших ковидом в прошлом году, но пока не получивших выплат.

В 2022 году из резервного фонда на выплаты медикам выделят более 905 млн рублей. В прошлом году единовременные выплаты получили почти 17 тысяч медиков, заболевшие ковидом на работе. Сумма одной выплаты тогда составила 300 тысяч рублей.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство переболевших COVID-19 россиян признались, что столкнулись с постковидным синдромом. Об этом свидетельствуют результаты опроса.