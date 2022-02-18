Прокуратура Петербурга вернула уголовное дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней в СК

Прокуратура Петербурга вернула уголовное дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней в СК
Проводится проверка Фото : Следственный Комитет РФ

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал объяснений от подчиненных, почему не было утверждено обвинительное заключение по делу об изнасиловании подростками 16-летней петербурженки.

По данным пресс-службы Следственного комитета, Бастрыкин потребовал доклад, почему обвинительное заключение несмотря на то, что следствие собрало «достаточную доказательственную базу» в отношении трех подростков, обвиняемых в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении девушки.

Дело не один раз направлялось в следственные органы. Сейчас дело вновь передали в Следственный комитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный отдел по Курортному району Петербурга расследует уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера соединенные с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей.

изнасилование прокуратура следственный комитет


 

Новости партнеров
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Терапевт рассказал об опасном пульсе в состоянии покоя
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Рак преподносит сюрпризы: осложнение после COVID-19 и необычные утренние симптомы
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Прокуратура Петербурга вернула уголовное дело о групповом изнасиловании ...
Ученые: на Земле растет около 9 тыс. видов деревьев
Экономист Кульбака заявил, что россияне могли бы получать по 500 долларов ...
Петербургские медики и водители скорых, пострадавшие от ковида, получат ...
За сутки в Петербурге более 700 человек с ковидом попали в больницы
В Петербурге начали проверку после обрушения части стены «Красного треугольника»
ЦБ разработал законопроекты, запрещающие выпуск и оборот криптовалют в России
Власти ДНР устроили массовый централизованный выезд населения в РФ