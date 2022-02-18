Прокуратура Петербурга вернула уголовное дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней в СК

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал объяснений от подчиненных, почему не было утверждено обвинительное заключение по делу об изнасиловании подростками 16-летней петербурженки.

По данным пресс-службы Следственного комитета, Бастрыкин потребовал доклад, почему обвинительное заключение несмотря на то, что следствие собрало «достаточную доказательственную базу» в отношении трех подростков, обвиняемых в изнасиловании и насильственных действиях сексуального характера в отношении девушки.

Дело не один раз направлялось в следственные органы. Сейчас дело вновь передали в Следственный комитет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что следственный отдел по Курортному району Петербурга расследует уголовное дело по статье насильственные действия сексуального характера соединенные с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью, совершенные с особой жестокостью по отношению к потерпевшей.