Ушел из жизни народный артист России Борис Невзоров

Ушел из жизни российский актер театра и кино Борис Невзоров.

Народный артист России умер на 73-м году жизни от перенесенного коронавируса.

«В это совершенно невозможно и не хочется верить — сегодня не стало Бориса Невзорова. Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и друзьям Бориса Георгиевича. О месте и времени прощания сообщим позже», — сообщили в пресс-службе Малого театра.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края. Актер Невзоров известен по таким фильмам и сериалам, как «Дурак», «Русь изначальная», «Майор», «Марш Турецкого», «Каменская» и другим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Юрий Манн ушел из жизни в пятницу, 4 февраля, в возрасте 92 лет. Он был всемирно известным специалистом по русскому романтизму и творчеству Николая Гоголя, главным научным сотрудником института