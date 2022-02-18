Ушел из жизни народный артист России Борис Невзоров

Ушел из жизни народный артист России Борис Невзоров
Борис Невзоров. Фото: www.instagram.com/maly_theatre/

Ушел из жизни российский актер театра и кино Борис Невзоров.

Народный артист России умер на 73-м году жизни от перенесенного коронавируса.

«В это совершенно невозможно и не хочется верить — сегодня не стало Бориса Невзорова. Скорбим и выражаем глубокие соболезнования родным и друзьям Бориса Георгиевича.  О месте и времени прощания сообщим позже», — сообщили в пресс-службе Малого театра.

Борис Невзоров родился 18 января 1950 года в станице Староминская Краснодарского края. Актер Невзоров известен по таким фильмам и сериалам, как «Дурак», «Русь изначальная», «Майор», «Марш Турецкого», «Каменская» и другим.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Юрий Манн ушел из жизни в пятницу, 4 февраля, в возрасте 92 лет. Он был всемирно известным специалистом по русскому романтизму и творчеству Николая Гоголя, главным научным сотрудником института

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