Спасатели потушили пожар в трешке на Наличной улице

Спасатели потушили пожар в трешке на Наличной улице
На месте работают пожарные. Фото: Baltphoto

Вечером 18 февраля в Василеостровском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 21:53 мск. На улице Наличная, д. 40, корп. 4 в трехкомнатной, отдельной квартире, в комнате площадью 15 квадратных метров происходило горение обстановки на площади 5 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 22:06 мск. Сведения о пострадавших не поступали.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар.Спасатели час тушили серьезный пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

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