Запашный рассказал о скандальной выходке актера Николаева во время съемок шоу с Бледанс

Запашный рассказал о скандальной выходке актера Николаева во время съемок шоу с Бледанс
Эдгард Запашный . Фото: instagram.com/zapashny.ru/

Гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный вспомнил, как актер Валерий Николаев сорвал съемки циркового фестиваля, который он вел вместе с Эвелиной Бледанс.

По его словам, он снова расстроился из-за выходки Николаева, прочитав недавние новости о поведении артиста в спецприемнике, сообщает WomanHit.

Инцидент произошел на цирковом фестивале «Идол» в 2014 году. По словам Запашного, Николаев в неадекватном состоянии вышел на сцену и попросил микрофон, чтобы поговорит со гостями. А незадолго до начала мероприятия актер пытался въехать в здание цирка на джипе. Запашный отметил, что обрадовался за Николаева, когда узнал его недавнем участии в шоу «Танцы со звездами». Он добавил, что у актера был шанс изменить свою жизнь, однако он его упустил.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что гендиректор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в социальной сети Instaram выложил публикацию, в которой обрушился с критикой на властей в связи с проведением во время пандемии коронавируса «Алых парусов».

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