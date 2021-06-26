Дрессировщик Запашный раскритиковал власти Петербурга из-за проведения «Алых парусов»

Представитель цирковой династии думает, что власти города поступают нелогично.

Директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный в социальной сети Instaram выложил публикацию, в которой обрушился с критикой на властей в связи с проведением во время пандемии коронавируса «Алых парусов».

Эдгард Запашный был не доволен тем, что бизнесмены и обычные люди вынуждены смириться с ограничениями и нести убытки, при том, что правительство устраивает в Петербурге массовые гуляния, что, по его мнению, усугубляет ситуацию.

Артист цирка заявил, что правительство «издевается над здравым смыслом и провоцирует народ на ненависть».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что росгвардия рассказала, что «Алые паруса» прошли без нарушений порядка.