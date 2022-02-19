В ВОЗ заявили, что мир не готов к новой пандемии

В ВОЗ заявили, что мир не готов к новой пандемии
По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир не готов к новой пандемии, которая может разразиться после пандемии коронавируса.

«Все зависит от нашего выбора и того, насколько мы готовы. Мы на протяжении длительного времени говорили, что мир не готов и он был застигнут врасплох нынешней пандемией. Я все еще не вижу, что мир готов, и это вызывает у меня беспокойство», — приводит его слова ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, возможно ли предотвращение новой пандемии.

С начала пандемии число зараженных достигло 421 181 271. При этом умерли 5 871 926 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России создали тест-систему на иммунитет после назальной вакцины от COVID. Напомним, новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

ВОЗ коронавирус пандемия


 

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