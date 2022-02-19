В ВОЗ заявили, что мир не готов к новой пандемии

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

По предварительным данным ВОЗ, «омикрон» может обойти по этому показателю штамм «дельта». Фото: Pixabay

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что мир не готов к новой пандемии, которая может разразиться после пандемии коронавируса.

«Все зависит от нашего выбора и того, насколько мы готовы. Мы на протяжении длительного времени говорили, что мир не готов и он был застигнут врасплох нынешней пандемией. Я все еще не вижу, что мир готов, и это вызывает у меня беспокойство», — приводит его слова ТАСС.

Так он ответил на вопрос о том, возможно ли предотвращение новой пандемии.