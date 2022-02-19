Пять вредных привычек для людей старше 60 лет

Медики назвали пять вредных привычек, которые могут сократить жизнь людей старше 60 лет.

Годы после 60 лет должны стать временем наслаждения плодами работы всей жизни. К сожалению, некоторые проблемы со здоровьем могут их сократить, однако никогда не поздно поправить свое здоровье и тем самым продлить жизнь. Для этого врачи призывают избегать одних привычек и как можно скорее приобретать другие. Об этом пишет портал Eat this, Not that.

Сидячий образ жизни

Малоподвижный образ жизни является основным фактором риска заболеваний, которым чаще подвержены пожилые люди. Как правило, это деменция, диабет, рак, сердечный приступ и инсульт. Но есть и хорошие новости: даже небольшая активность может иметь большое значение для здоровья. Более того, никогда не поздно продлить жизнь с помощью упражнений. Учеными доказано, что даже 20 минут ежедневной физической активности достаточно, чтобы отсрочить серьезные заболевания у пожилых.

Лишние килограммы

Около 40% женщин старше 65 лет страдают ожирением. Избыточный вес повышает риск опасных заболеваний, включая сердечные заболевания, гипертонию, диабет, рак и деменцию. Специалисты советуют регулярно заниматься спортом и придерживаться правильного питания. Стоит отметить, что лишние килограммы представляют опасность для людей всех возрастов.

Одиночество

Социальная изоляция в пожилом возрасте тоже ставит здоровье под угрозу. Одинокие люди зачастую более подвержены болезням сердца, деменции и другим серьезным недугам. Для многих одиночество является большим стрессом, что может привести к ослаблению иммунной системы и появлению нездоровых привычек.

Отказ от вакцинации от COVID-19 или бустерной дозы

Врачи указывают на важность того, чтобы люди старше 60 лет были не только полностью вакцинированы от COVID-19, но и получили повторную прививку. Необходимость введения бустерной дозы связана с тем, что первая вакцинация может не обеспечить достаточный иммунитет к коронавирусу. Кроме того, следует поинтересоваться у своего лечащего врача о других плановых вакцинах, рекомендуемых пожилым людям.

Чрезмерное употребление алкоголя

Пьянство среди людей старше 60 лет процветает, особенно среди женщин. Опросы показывают, что около 20% пожилых людей много пьют. Злоупотребление алкоголем грозит развитием рака и сердечных заболеваний, причем не только у людей старшего поколения. Но пожилые к спиртному более чувствительны.

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