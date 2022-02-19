Петербуржец, ударивший омоновца на незаконном митинге, получил 1,5 года колонии

Суд в Петербурге вынес приговор мужчине, который напал на сотрудника ОМОН во время незаконного митинга 31 января 2021 года.

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов города, местного жителя признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Инцидент произошел днем 31 января 2021 года на Пионерской площади. Подсудимый оказал сопротивление во время задержания и с силой дернул сотрудника ОМОН за штаны, а после ударил его ногой в область правого бедра.

Ленинский районный суд приговорил петербуржца к 1,5 года в колонии поселении, но в связи с тем, что мужчина находился под стражей с 11 февраля 2021 года по 18 февраля 2022 года, наказание считается отбытым. Его отпустили сразу после суда.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что прокуратура Петербурга вернула уголовное дело о групповом изнасиловании несовершеннолетней в СК.