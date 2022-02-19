В субботу петербуржцев ждут дожди и аномальное тепло

В Петербург в субботу пришел североатлантический циклон «Юнис». Он устроит дождливую и теплую погоду.

Как сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус, за погоду сегодня будет отвечать центральная часть циклона «Юнис». Он принес в город облака, мокрый снег, переходящий в дождь, и потепление. Температура воздуха будет на 5-6 градусов выше нормы.

На улице сегодня будет от +1 до +3 градусов. Скорость юго-восточного ветра составит 4-9 метров в секунду, но на западе региона порывы составят до 17-22 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 732 мм рт.ст., что существенно ниже нормы. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербуржцев в МЧС предупредили об ухудшении погодных условий.