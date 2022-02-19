Жена Моргенштерна объявила о разводе

Супруга российского рэп-исполнителя Моргенштерна Дилара Зинатуллина рассказала в Сети, что она разводится с мужем.

Блогерша и бизнес-вумен выложила в социальных сетях не совсем понятный пост. Она сообщила о своем разводе.

«Записали фит. Мы разводимся», – подписывает Дилара фото, на которых она вместе с музыкантом.

Напомним, что молодые люди связали себя узами брака только в прошлом году. Всего через 6 месяцев Зинатуллина объявила о разводе.

Однако на фотографиям пара выглядит довольно счастливой. Они выехали на пикник в скалах. Поэтому не похоже на раздор в семье.

Однако поклонники знают, что паре присущи эпатажные заявления. Так, не все фанаты верят в правдивость этих слов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что внучка экс-президента Узбекистана прокомментировала развод с блогером Сардаровым.