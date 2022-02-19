На улице Ефимова в Петербурге нашли притон для занятий проституцией

На улице Ефимова в Петербурге нашли притон для занятий проституцией
Притон на Ефимова ликвидирован. Фото: https://pixabay.com

Организатором «бизнеса» считают 54-летнего петербуржца.

Пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области сообщает, что правоохранители ликвидировали притон для занятий проституцией.

Данные заведения находились в арендованных квартирах в доме №6 корпусе 23 по улице Ефимова.

Подозреваемым в организации притона считают 54-летнего местного жителя. Мужчина уже задержан.

В отношении горожанина уже заведены уголовные дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Невском районе ликвидировали два притона для занятий проституцией. По подозрению в организации заведений задержаны две женщины. Одной из них 51 год, она приехала из Владивостока. Ее не раз судили за незаконный оборот наркотиков. Другой же 41 год, она является уроженкой Белгородской области.

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