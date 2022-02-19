В «коммуналке» на Арсенальной языки пламени коснулись 13-метровой комнаты

Сведения о пострадавших после пожара в Калининском районе Петербурга не поступали.

В пресс-службе главного управления МЧС по городу сообщили 19 февраля, что очевидцы пожара в доме №1 по улице Арсенальная вызвали пожарных в 15:21. В жилом четырёхэтажном доме, в коммунальной квартире горела обстановка. Огонь охватил комнату площадь которой 13 квадратных метров. Пламя распространялось по площади двух квадратных метров.

На борьбу с огнем в «коммуналке» направили 13 человек личного состава и три единицы техники. Менее чем через 15 минут, к 15:36 огонь был потушен. Сведения о пострадавших не поступали.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что десять человек потушили пожар на Плесецкой улице. Выгорел отдельностоящий, цельнометаллический, размером 2,5х6 метров строительный вагончик.