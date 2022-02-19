Десять человек потушили пожар на Плесецкой улице

Вечером 18 февраля в Приморском районе Петербурга произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 22:44 мск. На улице Плесецкая, д. 10, стр. 1, выгорел отдельностоящий, цельнометаллический, размером 2,5х6 метров строительный вагончик.

Справиться с огнем удалось в 23:01 мск. Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали две единицы техники и десять человек личного состава.

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