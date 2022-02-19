В России вычет по НДФЛ могут увеличить до 288 тыс. рублей

Законопроект предполагает увеличение максимальной суммы вычета по НДФЛ до 288 608 рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Законопроект предполагает увеличение максимальной суммы вычета по НДФЛ до 288 608 рублей. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

В Государственную Думу был внесен законодательный проект, который предусматривает увеличение предельного размера налогового вычета.

Если проект закона будет утвержден, то сумма вычета превысит 288 тысяч рублей.

Авторы инициативы объяснили, что проект создан для россиян, которые имеют право воспользоваться социальным налоговым вычетом. Закон нацелен на то, чтобы восстановить социальную справедливость.

Сочинители проекта сообщили, что цены на услуги, за которые россияне могут получить вычет, ежегодно растут. Однако сумма вычета долгие годы составляла 120 тысяч рублей и не менялась.

Социальный налоговый вычет по НДФЛ дает возможность немного снизить налоговую нагрузку граждан России, которым пришлось потратиться на лечение или же получение образования.

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