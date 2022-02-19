Уровень коллективного иммунитета в Петербурге снизился до 84,9%

В Петербурге уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 84,9 %. Об этом свидетельствуют данные оперштаба 19 февраля.

За последнюю неделю коллективный иммунитет упал на 0,6 %, с 85,5 до 84,9 %. Полный цикл вакцинации в городе прошли 3,39 млн горожан. Первую дозу вакцины получили 3,5 млн человек.

По данным петербургского комздрава, в городе привито 2 737 детей.

В Петербурге наблюдается очередной всплеск суточной заболеваемости: оперштаб сообщил о 18 042 новых случаях COVID-19, что почти на две тысячи больше, чем днем ранее. По данным оперштаба, прирост новых случаев коронавируса в Петербурге оказался почти в три раза больше, чем в столице, где выявили 6 874 случая за сутки. Третье место по заболеваемости у Подмосковья — 5 188 новых ковид-пациентов

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России за сутки выявили 179,1 тысячи случаев коронавируса.