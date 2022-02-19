Эксперт назвал риски при покупке подержанного смартфона

Эксперт назвал риски при покупке подержанного смартфона
Уведомление будет приходить на смартфон. Фото: unsplash

Эксперт назвал риски при покупке подержанного смартфона с рук или в магазине.

Замдиректора центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе ТУСУР Руслан Пермяков рассказал, каким рискам подвергаются, покупая подержанные телефоны.

По словам эксперта, даже если внешне телефон выглядит презентабельно, то это не означает, что он не поврежден.

«Есть риск купить сломанный или утопленный смартфон… Другой вариант — можно купить украденный телефон», —приводит его слова RT.

Специалист посоветовал покупать телефон с коробкой и чеком, а с продавца взять расписку с указанием суммы и отсутствия у него претензий к покупателю.

Еще один риск- это приобретение смартфона с предустановленными шпионскими программами или взломанный с целью скрыть следы кражи.

В такой ситуации поможет только полный сброс телефона к заводским настройкам и обновление операционной системы до последней версии, однако новый владелец рискует получить неработоспособное устройство.

Ранее gazeta.spb.ru cообщала о том, что спрос на смартфоны вырос в первом квартале 2021 года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. Продажи телефонов в Санкт-Петербурге по итогам первого квартала 2021 года выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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