Стало известно, какие телефоны чаще всего покупают петербуржцы

Спрос на смартфоны вырос в первом квартале 2021 года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи телефонов в Санкт-Петербурге по итогам первого квартала 2021 года выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Avito.

Чаще всего горожане отдают предпочтение iPhone, Samsung и Xiaomi: на мобильные телефоны этих брендов пришлось 76% всех продаж. Средняя цена «яблочного» гаджета составила 14 тысяч рублей, на них пришлось 49% от всех продаж мобильных телефонов в регионе.

Отмечается, что через сайт объявлений каждый месяц продается более 600 тысяч телефонов. Четвертое место в рейтинге самых продаваемых телефонов в России на Авито заняли гаджеты от Honor, на пятом месте расположились телефоны бренда Huawei.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург занял лидирующую позицию в рейтинге комфортных городов России.