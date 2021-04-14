Стало известно, какие телефоны чаще всего покупают петербуржцы

Стало известно, какие телефоны чаще всего покупают петербуржцы
Айфоны заняли лидирующие позиции в рейтинге. Фото: Pixabay

Спрос на смартфоны вырос в первом квартале 2021 года, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.

Продажи телефонов в Санкт-Петербурге по итогам первого квартала 2021 года выросли на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщается на сайте Avito.

Чаще всего горожане отдают предпочтение iPhone, Samsung и Xiaomi: на мобильные телефоны этих брендов пришлось 76% всех продаж. Средняя цена «яблочного» гаджета составила 14 тысяч рублей, на них пришлось 49% от всех продаж мобильных телефонов в регионе.

Отмечается, что через сайт объявлений каждый месяц продается более 600 тысяч телефонов. Четвертое место в рейтинге самых продаваемых телефонов в России на Авито заняли гаджеты от Honor, на пятом месте расположились телефоны бренда Huawei.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург занял лидирующую позицию в рейтинге комфортных городов России.

авито исследование рейтинг телефон


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
За прошедшую неделю ГАТИ в Петербурге начислила штрафов на сумму 10,5 ...
В Петербурге сохранят единственный в России частный музей граммофонов
В Петербурге достроили новый участок Верхне-Каменской улицы
Транспортная полиция задержала вора, укравшего смартфон на ж/д станции Павловск
В Петербурге за год цены в продуктовых подняли на 8%
Президент Российской Федерации Владимир Путин сделал вторую прививку против ...
20 обысков проходят в Петербурге по делу о незаконной банковской деятельности
Петербургским льготникам разрешили ездить на социальном такси в баню