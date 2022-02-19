Врач рассказал о влиянии коронавируса на течение желудочных болезней

Профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Бордин рассказал, что ковид может негативно повлиять на течение болезней желудочно-кишечного тракта.

«В период лечения вводятся препараты, которые улучшают кровоток, это важно, потому что повышенное тромбообразование при коронавирусной инфекции является одним из факторов, который может существенно ухудшить течение и прогноз этого заболевания (желудочного)», — приводит его слова радиостанция «Говорит Москва».

С начала пандемии в России выявлено 15 199 720 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 344 755 летальных исходов, выздоровели 12 217 942 человека. Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. Еще 18 042 петербуржца сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение минувших суток.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что употребление алкоголя повышает риск заражения коронавирусом.