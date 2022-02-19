Во Всеволожском районе вспыхнул частный дом

Вечером 19 февраля во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 16:26 мск по адресу Агалатовское сельское поселение СНТ Касимово-1.

На месте происшествия работала дежурная смена 100 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области, и пожарно-спасательная служба Агалатово. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Горел частный дом на общей площади 64 квадратных метра. Справиться с огнем удалось в 17:42 мск. Информация о пострадавших уточняется.

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