Во Всеволожском районе вспыхнул частный дом

Во Всеволожском районе вспыхнул частный дом
На месте работают пожарные. Фото: Baltphoto

Вечером 19 февраля во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Сообщение о возгорании поступило в 16:26 мск по адресу Агалатовское сельское поселение СНТ Касимово-1.

На месте происшествия работала дежурная смена 100 пожарной части противопожарной службы Ленинградской области, и пожарно-спасательная служба Агалатово. В ликвидации пожара участвовали 12 человек личного состава и три единицы спецтехники.

Горел частный дом на общей площади 64 квадратных метра. Справиться с огнем удалось в 17:42 мск. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в доме на улице Ломоносова полыхает крупный пожар.Спасатели час тушили серьезный пожар в Красносельском районе Санкт-Петербурга.

Всеволожский район пожар происшествия


 

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