Число разработчиков, применявших созданный в Петербурге язык программирования Kotlin, в мире превысило 5 млн

Язык программирования Kotlin, созданный в Петербурге, становится все более популярным. В 2021 году его использовали более 5 миллионов разработчиков.

Новый язык изучают в 200 университетах по всему миру, сообщает Piter.tv со ссылкой на компанию разработчиков «РУССОФТ».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», Kotlin был создан небольшой командой из десяти человек под руководством петербургского программиста Андрея Бреслава. Перед разработчиками стояла довольно амбициозная задача – создать более лаконичный и безопасный язык программирования по сравнению с Java.

Учитывая число пользователей, достичь цели удалось. Судя по популярности нового языка, воплотить задуманное удалось. Отметим, что с 2019 по 2021 годы Kotlin стал одним из ведущих языков программирования в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что Егор Смирнов, петербургский программист и разработчик городского навигатора Sight Safari, добавил в свое приложение режим «COVID-19», позволяющий гулять по Северной столице, не опасаясь быть оштрафованным.