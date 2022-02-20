Аналитик назвал валюту, которая станет надежнее доллара в 2022 году

Финансовый аналитик Андрей Маслов назвал валюту, которая в 2022 году составит конкуренцию доллару США.

По его словам, британский фунт вполне может соперничать с американской нацвалютой в этом году.

На сегодня доллар выглядит наиболее выгодным с точки зрения вложений на фоне вероятного повышения ставки Федеральной резервной службы (ФРС) и ожиданий рынка.

«Рассматривая альтернативы по критерию надёжности, то есть так называемые защитные валюты, скорее не стоит полагаться на иену, евро и франк, так как в этом году центральные банки соответствующих стран настроены достаточно мягко и вряд ли будут повышать ставки», — приводит его слова «Прайм».

Эксперт допустил, что при обострении геополитической обстановки иена и франк все-таки могут стать неплохим вариантом для временного сохранения накоплений. На этом фоне выделяется Банк Англии, который уже во второй раз поднял процентную ставку, чего не происходило с 2004 года. По словам аналитика, вполне вероятно, что фунт может составить конкуренцию доллару в текущем году.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что впервые с апреля 2021 года доллар поднялся выше 78 рублей, российская же валюта продолжает падать. Адамидов заявил, что на ситуацию возвращения курса к 30 рублям, прежде всего, влияет министерство финансов России.