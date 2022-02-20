К крейсеру «Аврора» из-за гранаты прибыла группа разминирования

К крейсеру «Аврора» из-за гранаты прибыла группа разминирования
Сотрудники Росгвардии прибыли к подозрительному предмету. Фото: ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Взрывотехники ОМОН обследовали акваторию Невы в районе Петроградской набережной. Причиной этого стало обнаружение ручной гранаты.

В субботу, 19 февраля, возле крейсера «Аврора» на льду обнаружили подозрительный предмет похожий на гранату. К месту происшествия оперативно была направлена группа разминирования.

Как сообщили в пресс-службе ГУ Росгвардии по городу и Ленобласти, саперы выяснили в ходе осмотра, что это граната для игры в страйкбол, не представляющая никакой опасности.

Находку передали сотрудникам полиции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что сотрудники полиции осмотрели 2 464 объекта после сообщения о минировании учебных заведений, магазинов, станций метро, магазинов. Всего полиция эвакуировала 936 человек, 72 — из трех судов, 501 — из одной школы, 363 — из двух детских садов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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