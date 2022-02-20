Григория Лепса застукали в компании молодой модели

Григория Лепса застукали в компании молодой модели
Григория Лепса заподозрили в новом романе. Фото: скриншот instagram

Известного российского певца Григория Лепса заподозрили в романе с украинской моделью Натальей Болюх.

После развода артиста прошло всего два месяца. Поклонники уверены, что он закрутил новый роман, что подтверждают просочившиеся в Интернет видео артиста с возлюбленной.

Как сообщило издание kp.ru, новая избранница певца — «Мисс Львов-2018» Наталья Болюх. Девушке 27 лет, работает экономистом, а также интересуется психологией и дизайном

Сам певец никак не комментирует свою личную жизнь

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с Григорием Лепсом случился гипертонический кризис. Певец рассказал, что решил на всякий случая лечь в больницу. Врачи не нашли причин, по которым стоило бы волноваться за жизнь певца. При этом слухам о госпитализации предшествовала новость о расставании Лепса с женой Анной Шаплыковой. Инициатором расставания стала женщина.

григорий лепс модель украина


 

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