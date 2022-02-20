Подростку из Красного Села оторвало пальцы при взрыве петарды

В Петербурге в больницу попал 17-летний подросток без четырех пальцев на руке.

Как сообщает 78.ru, в субботу, 19 февраля, в городской Педиатрический университет попал 17-летний пациент, которому диагностировали рваную рану руки и травматическую ампутацию четырех пальцев.

Оказалось, что без пальцев он остался из-за взорвавшейся в руках петарды. Это произошло во время игр на пустыре на Родниковой улице в Красном Селе.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Проводится проверка.

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