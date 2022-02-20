Подростку из Красного Села оторвало пальцы при взрыве петарды

Подростку из Красного Села оторвало пальцы при взрыве петарды
Подростка госпитализировали. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

В Петербурге в больницу попал 17-летний подросток без четырех пальцев на руке.

Как сообщает 78.ru, в субботу, 19 февраля, в городской Педиатрический университет попал 17-летний пациент, которому диагностировали рваную рану руки и травматическую ампутацию четырех пальцев.

Оказалось, что без пальцев он остался из-за взорвавшейся в руках петарды. Это произошло во время игр на пустыре на Родниковой улице в Красном Селе.

В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Проводится проверка.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к крейсеру «Аврора» из-за гранаты прибыла группа разминирования. Саперы выяснили в ходе осмотра, что это граната для игры в страйкбол, не представляющая никакой опасности.

ампутация взрыв петарды красное село новости СПб петарда подросток


 

Новости партнеров
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
Журналист из Америки назвал использование аббревиатуры ОКР на Играх «фарсом»
В Петербурге пятиклассница пошла выбрасывать мусор и пропала без вести
В Петербурге пятиклассница пошла выбрасывать мусор и пропала без вести
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Актрисы Розанова и Миронова устроили веселые поминки Евгении Брик
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Тонометр не понадобится: врач назвал три способа узнать, какое у вас артериальное давление
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Подростку из Красного Села оторвало пальцы при взрыве петарды
Григория Лепса застукали в компании молодой модели
В Петербурге заканчивается запас детской вакцины от коронавируса
К крейсеру «Аврора» из-за гранаты прибыла группа разминирования
До 30 тысяч рублей: россиян ожидает новая индексация пенсий с 1 марта
Журналистов CNN и AFP неожиданно обстреляли в Донбассе
Петербург свободен от пробок воскресным утром
Облачный вихрь «Антония» принесет в Петербург мокрый снег