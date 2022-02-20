Загоревшийся Nissan потушили на Кожевенной линии

На Васильевском острове в Петербурге сегодня утром произошел автомобильный пожар. Вспыхнула иномарка Nissan.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу. Пожар произошел у дома №33 по Кожевенной линии. Очевидцы вызвали экстренные службы в 10:36. По указанному адресу загорелся автомобиль марки Nissan.

К месту происшествия прибыли девять человек личного состава МЧС и две единицы техники. Выяснилось, что в иномарке обгорел моторный отсек.

Автомобильный пожар потушили за 15 минут. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

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