Загоревшийся Nissan потушили на Кожевенной линии

Загоревшийся Nissan потушили на Кожевенной линии
Пожар потушили. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

На Васильевском острове в Петербурге сегодня утром произошел автомобильный пожар. Вспыхнула иномарка Nissan.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по городу. Пожар произошел у дома №33 по Кожевенной линии. Очевидцы вызвали экстренные службы в 10:36. По указанному адресу загорелся автомобиль марки Nissan.

К месту происшествия прибыли девять человек личного состава МЧС и две единицы техники. Выяснилось, что в иномарке обгорел моторный отсек.

Автомобильный пожар потушили за 15 минут. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что к крейсеру «Аврора» из-за гранаты прибыла группа разминирования.

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