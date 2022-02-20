Водитель выстрелил женщине в глаз во время дорожного конфликта в Петербурге

Водитель выстрелил женщине в глаз во время дорожного конфликта в Петербурге
Полиция задержала подозреваемого в ходе плана "Перехват". Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Сотрудники полиции ввели план «перехват», чтобы задержать агрессивного водителя, выстрелившего в глаз женщине.

Как сообщает 78.ru, дорожный конфликт со стрельбой произошел накануне на проспекте Авиаконструкторов. Перепалка завязалась между 35-летним директором одной из организаций и неизвестным мужчиной на Mazda3. Последний внезапно достал газовый пистолет и выстрелил в лицо жене оппонента, а после поспешил скрыться с места происшествия.

После инцидента полиция ввела план «перехват», в ходе которого удалось задержать автомобилиста. В отдел полиции доставили 29-летнего безработного мужчину.

Пострадавшую доставили в больницу с химическим ожогом роговицы и конъюнктивом обоих глаз. После оказания медпомощи ее отпустили на амбулаторное лечение.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что подростку из Красного Села оторвало пальцы при взрыве петарды.

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