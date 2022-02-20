Эпидемиолог заявила о невозможности отличить «омикрон» от гриппа и ОРВИ без теста

Отличить "омикрон", грипп и ОРВИ можно только по результатам специальных тестов. Фото: unsplash

Отличить "омикрон", грипп и ОРВИ можно только по результатам специальных тестов. Фото: unsplash

Отличить омикрон-штамм коронавируса, грипп и ОРВИ невозможно без проведения лабораторных анализов, заявила замдиректора по клинической работе МНИИ эпидемиологии им. Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Эпидемиолог рассказала «Российской газете», что отличить «омикрон», грипп и ОРВИ можно только по результатам тестирования. Она объяснила, что у всех трех заболеваний практически одинаковые симптомы, поэтому отличить их по внешним признакам невозможно.

Грипп чаще всего проявляется в виде резкого повышения температуры, головной боли, а также боли и першения в горле. Для ОРВИ характерны насморк, небольшое повышение температуры. Однако те же симптомы может вызвать и омикрон.

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