В ТРК «Гранд Каньон» горит третий этаж: посетителей эвакуировали

В ТРК &#171;Гранд Каньон&#187; горит третий этаж: посетителей эвакуировали
В "Гранд Каньоне" произошло возгорание. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В воскресенье утром, 19 февраля, в торговом комплексе «Гранд Каньон» на севере Петербурга произошло возгорание. Всех посетителей эвакуировали.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«В Гранд Каньоне эвакуация, горит 3 этаж», — пишут свидетели произошедшего.

В «Гранд Каньоне» произошло возгорание. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

На опубликованных в соцсети снимках видно, как дым идет из окна третьего этажа ТРК на проспекте Энгельса. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. По сообщениям очевидцев, к «Гранд Каньону» подъехали 17 пожарных машин.

В «Гранд Каньоне» произошло возгорание. Фото: скриншот «ДТП и ЧП Санкт-Петербург»

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что загоревшийся Nissan потушили на Кожевенной линии.

новости СПб пожар трк гранд каньон эвакуация


 

Новости партнеров
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Харламов озвучил две причины, которые не дают ему эмигрировать из России
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Британская хоккеистка предложила пожизненно отстранить от спорта тренеров Валиевой
Донцова заставила Кудрявцеву плакать: страшная болезнь вернулась в жизнь автора детективов спустя 24 года
Донцова заставила Кудрявцеву плакать: страшная болезнь вернулась в жизнь автора детективов спустя 24 года
Трусова обвинила своего тренера в том, что она
Трусова обвинила своего тренера в том, что она "всё знала"
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В ТРК «Гранд Каньон» горит третий этаж: посетителей эвакуировали
По 10 тысяч рублей: россиянам «автоматически» поступит новое ...
Эпидемиолог заявила о невозможности отличить «омикрон» от гриппа ...
В Ленобласти зафиксировали еще 2 238 случаев заражения COVID
Предполагаемого убийцу сотрудницы секс-шопа на Дыбенко задержали
В России за сутки выявили 170 тысяч случаев заражения COVID
Пенсионерам в РФ объяснили, кто может получить выплату в 74 616 рублей
Водитель выстрелил женщине в глаз во время дорожного конфликта в Петербурге