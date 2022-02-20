В ТРК «Гранд Каньон» горит третий этаж: посетителей эвакуировали

В воскресенье утром, 19 февраля, в торговом комплексе «Гранд Каньон» на севере Петербурга произошло возгорание. Всех посетителей эвакуировали.
Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
«В Гранд Каньоне эвакуация, горит 3 этаж», — пишут свидетели произошедшего.
На опубликованных в соцсети снимках видно, как дым идет из окна третьего этажа ТРК на проспекте Энгельса. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. По сообщениям очевидцев, к «Гранд Каньону» подъехали 17 пожарных машин.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что загоревшийся Nissan потушили на Кожевенной линии.