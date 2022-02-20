В ТРК «Гранд Каньон» горит третий этаж: посетителей эвакуировали

В "Гранд Каньоне" произошло возгорание. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В "Гранд Каньоне" произошло возгорание. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В воскресенье утром, 19 февраля, в торговом комплексе «Гранд Каньон» на севере Петербурга произошло возгорание. Всех посетителей эвакуировали.

Об этом сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

«В Гранд Каньоне эвакуация, горит 3 этаж», — пишут свидетели произошедшего.

На опубликованных в соцсети снимках видно, как дым идет из окна третьего этажа ТРК на проспекте Энгельса. На месте происшествия уже работают сотрудники МЧС и бригады скорой помощи. По сообщениям очевидцев, к «Гранд Каньону» подъехали 17 пожарных машин.

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